Ингредиенты

Картофель 4 – 5 шт.

Яйцо 5 шт.

Редис 8 – 10 шт.

Свежий огурец 2 – 3 шт.

Вареная колбаса 300 г

Укроп 100 г

Лук зеленый 200 г

Соль по вкусу

Сметана или майонез по вкусу

Квас по вкусу

Приготовление

Шаг 1

Яйца сварите вкрутую, затем поместите их в холодную воду для остывания. Картофель отварите до готовности и остудите.

Шаг 2

Мелко нарежьте зеленый лук и положите его в глубокую емкость. Добавьте 1 – 2 щепотки соли и растерите, чтобы лук пустил сок и стал более ароматным. Нарежьте мелкими кубиками картофель, яйца, колбасу и огурцы, добавьте их в емкость к луку. Измельчите укроп и добавьте в смесь.

Шаг 3

Тщательно перемешайте все ингредиенты. Уберите в холодильник на 30 – 60 минут, чтобы смесь охладилась.

Шаг 4

Выложите порцию колбасно-овощной смеси в тарелку. Добавьте сметану или майонез по вкусу. Налейте в тарелку охлажденный квас. При необходимости добавьте соль и горчицу для пикантности.