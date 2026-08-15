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Окрошка с колбасой на квасе 1 83

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Окрошка с колбасой на квасе

Классический рецепт популярного блюда, которое отлично подходит для жаркой погоды.

 

Ингредиенты

Картофель 4 – 5 шт.
Яйцо 5 шт.
Редис 8 – 10 шт.
Свежий огурец 2 – 3 шт.
Вареная колбаса 300 г
Укроп 100 г
Лук зеленый 200 г
Соль по вкусу
Сметана или майонез по вкусу
Квас по вкусу

Приготовление

Шаг 1

Яйца сварите вкрутую, затем поместите их в холодную воду для остывания. Картофель отварите до готовности и остудите.

Шаг 2

Мелко нарежьте зеленый лук и положите его в глубокую емкость. Добавьте 1 – 2 щепотки соли и растерите, чтобы лук пустил сок и стал более ароматным. Нарежьте мелкими кубиками картофель, яйца, колбасу и огурцы, добавьте их в емкость к луку. Измельчите укроп и добавьте в смесь.

Шаг 3

Тщательно перемешайте все ингредиенты. Уберите в холодильник на 30 – 60 минут, чтобы смесь охладилась.

Шаг 4

Выложите порцию колбасно-овощной смеси в тарелку. Добавьте сметану или майонез по вкусу. Налейте в тарелку охлажденный квас. При необходимости добавьте соль и горчицу для пикантности.

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