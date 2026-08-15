Острые кальмары на гриле с чесноком – это не только вкусное, но и полезное блюдо. Мясо кальмара считается диетическим и питательным.

Во-первых, в кальмарах содержится много белка, во-вторых, это мясо богато витаминами – В1, В2, В6, С, РР, Е. Также в кальмарах есть полезные вещества и минералы, такие как йод, селен, железо, калий, медь и фосфор.

Регулярное употребление кальмаров способствует укреплению иммунитета, нормализации артериального давления, снижению уровня холестерина и выведению из организма солей тяжелых металлов. Не зря эти моллюски популярны в средиземноморской кухне и на Востоке.

Японцы предпочитают есть кальмаров в сыром виде, а мы предлагаем приготовить острые кальмары с чесноком на гриле. Это займет у вас совсем немного времени – не больше получаса.

ИНГРЕДИЕНТЫ

4 большие тушки кальмара

1 зубчик чеснока

3–4 веточки петрушки

1 лимон

1 красный перец чили

молотый черный перец

соль

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Разморозьте кальмаров и удалите хитиновую пластину и внутренности. Обдайте тушки кипятком и сразу положите в холодную воду. Аккуратно снимите кожицу снаружи и внутри. Вставьте в тушку длинную деревянную ложку или ручку лопатки. Очень острым ножом сделайте на кальмарах поперечные надрезы через 1 см. Черенок ложки не даст прорезать тушку полностью, и у вас получится «гармошка». Выньте ложку, ополосните кальмаров и обсушите бумажными полотенцами.

Шаг 2

Пропустите чеснок через пресс. Очистите чили от семян и мелко нарежьте стручок. Выжмите сок из половины лимона, оставшийся лимон нарежьте дольками. В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок, чили, соль и перец. В полученный маринад положите кальмаров и переверните тушки несколько раз. Оставьте мариноваться на 10 минут.

Шаг 3

Разогрейте гриль. Разложите кальмаров на решетке и готовьте 2–3 минуты. Переверните на другую сторону и жарьте еще 2 минуты. Посыпьте кальмаров мелко нарезанной петрушкой и подавайте горячими с дольками лимона и белым хлебом.