Приготовление сырников — это искусство, требующее внимания и знаний. Профессиональные повара и опытные хозяйки знают, что добиться идеального результата не так просто.
Чтобы сырники выглядели аппетитно и получились цельными, важно следовать нескольким правилам.
Зная представленные ниже секреты, любой кулинар сможет готовить вкусные творожные лепёшки.
Правильный выбор творога
Для сырников лучше всего подходит кисломолочный продукт, который отличается сухостью и плотностью, но при этом остаётся немного мягким.
Рекомендуется попробовать творог на вкус: если он слишком кислый, то для приготовления сырников он не подойдёт.
Опытные кулинары пришли к выводу, что идеальным вариантом является творог с жирностью 5-9 процентов.
Соотношение ингредиентов
Не стоит перебарщивать с количеством яиц. На 500 граммов творога должно приходиться одно яйцо, максимум — два.
Если яиц будет больше, сырники могут не сохранить свою форму.
Замена муки на манку
Многие опытные хозяйки предпочитают не добавлять муку в тесто для сырников.
Лучше использовать манную крупу, которая придаст лепёшкам особую нежность.
Умеренное количество сахара
В тесте для сырников не должно быть слишком много сахара.
При нагревании сахар превращается в сироп, и лепёшки могут развалиться на сковороде.
Лучше вообще отказаться от сахара и подавать сырники с вареньем или другой сладостью.
Накрыть сковороду крышкой
Посуда, в которой готовятся сырники, должна быть накрыта крышкой.
Это поможет блюду равномерно прогреваться. Жарить лепёшки следует на слабом огне.
Иногда имеет смысл готовить сырники в духовом шкафу.
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