Многие посещают кафе и рестораны не только для того, чтобы вкусно перекусить, но и для приобщения к правильному питанию. Однако не всегда в ресторанах готовят полезную пищу.

Посещая заведения с неоднозначной репутацией, всегда существует риск получить некачественную еду. Однако даже в элитных ресторанах могут подавать весьма вредные блюда.

Какие блюда можно считать самыми опасными

Картофель фри

Это блюдо готовят не только в сетевом фастфуде: из-за высокого спроса и популярности картофель фри можно встретить даже в дорогих ресторанах.

Основная опасность заключается в высокой калорийности и негативном влиянии на сердечно-сосудистую систему.

Из-за особенностей технологии приготовления полезный картофель фри сделать невозможно.

Тост по-французски с беконом

Это блюдо может показаться безобидным. Многие готовят похожие блюда на завтрак и дома. Однако в тосте по-французски с беконом содержится слишком много вредного жира.

Эксперты считают, что частое употребление такого блюда может ухудшить состояние здоровья и сократить продолжительность жизни.

Изделия из пшеницы с соусом карбонара

Эти блюда у многих ассоциируются с ресторанной подачей и приятным вкусом. Однако они представляют собой настоящее испытание для организма.

Одна порция спагетти с соусом карбонара может содержать от 500 ккал, что сопоставимо с картофелем фри или чипсами.

Таким образом, популярное блюдо может привести к ожирению и другим заболеваниям.