Салат винегрет — это не только вкусное, но и полезное блюдо. Несмотря на его историю, винегрет можно легко приготовить и разнообразить. Рассмотрим, как сделать его еще вкуснее.

Приготовление винегрета — это простое и приятное занятие. Процесс состоит из двух основных этапов:

А) сварить все ингредиенты;

Б) нарезать их.

После этого разноцветные овощные кубики можно полить маслом или другой заправкой и подать к столу.

Вот более оригинальный рецепт винегрета.

Для приготовления потребуется:

свекла вареная;

картофель вареный;

морковь вареная;

горошек зеленый консервированный;

грибы белые;

огурцы маринованные;

лук репчатый;

подсолнечное масло.



Как готовить

Как уже стало понятно, в этом рецепте особую роль играют грибы и горошек.

С овощами нужно поступить так же, как это делают в каждом доме: помыть, сварить, почистить и нарезать.

На грибы потребуется немного больше времени.

Если они сухие, их нужно замочить, а свежие можно просто промыть, нарезать и обжарить на растительном масле.

Затем добавьте немного репчатого лука, обжарьте и по готовности смешайте с овощами.

В конце салат заправьте растительным маслом и дайте настояться 10 минут.