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Сезонный рецепт вкусного винегрета 0 104

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сезонный рецепт вкусного винегрета

Салат винегрет — это не только вкусное, но и полезное блюдо. Несмотря на его историю, винегрет можно легко приготовить и разнообразить. Рассмотрим, как сделать его еще вкуснее.

 

Приготовление винегрета — это простое и приятное занятие. Процесс состоит из двух основных этапов:

А) сварить все ингредиенты;
Б) нарезать их.

После этого разноцветные овощные кубики можно полить маслом или другой заправкой и подать к столу.

Вот более оригинальный рецепт винегрета.

Для приготовления потребуется:

свекла вареная;
картофель вареный;
морковь вареная;
горошек зеленый консервированный;
грибы белые;
огурцы маринованные;
лук репчатый;
подсолнечное масло.


Как готовить

Как уже стало понятно, в этом рецепте особую роль играют грибы и горошек.

С овощами нужно поступить так же, как это делают в каждом доме: помыть, сварить, почистить и нарезать.

На грибы потребуется немного больше времени.

Если они сухие, их нужно замочить, а свежие можно просто промыть, нарезать и обжарить на растительном масле.

Затем добавьте немного репчатого лука, обжарьте и по готовности смешайте с овощами.

В конце салат заправьте растительным маслом и дайте настояться 10 минут.

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