Соус из укропа можно использовать для приготовления салатов, супов и горячих блюд. Даже простой бутерброд с укропным соусом станет очень вкусным.

Для приготовления этого соуса нужно отобрать тонкие молодые веточки укропа.

Толстые стебли не стоит выбрасывать: нарежьте их на произвольные кусочки и заморозьте. Зимой добавляйте по 2-3 кусочка в суп, чтобы придать ему неповторимый аромат.

Помытую и обсушенную зелень мелко порубите и переложите в миску.

На целую миску укропа понадобится около 6 зубчиков чеснока. Их нужно нарезать и добавить к зелени.

Также добавьте цедру одного лимона и выжатый сок. Важно, чтобы в соусе не оказалось косточек, которые могут испортить вкус.

Теперь посолите смесь, добавьте чайную ложку сахара и влейте около 100 мл растительного масла без запаха.

Соус почти готов — измельчите его с помощью блендера до получения однородной массы и разложите по чистым баночкам.

Храните заготовку в холодильнике не более 3-4 месяцев.