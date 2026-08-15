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Соус из укропа на зиму: ароматная приправа для ваших блюд 0 48

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Соус из укропа на зиму: ароматная приправа для ваших блюд

Соус из укропа можно использовать для приготовления салатов, супов и горячих блюд. Даже простой бутерброд с укропным соусом станет очень вкусным.

Для приготовления этого соуса нужно отобрать тонкие молодые веточки укропа.

Толстые стебли не стоит выбрасывать: нарежьте их на произвольные кусочки и заморозьте. Зимой добавляйте по 2-3 кусочка в суп, чтобы придать ему неповторимый аромат.

Помытую и обсушенную зелень мелко порубите и переложите в миску.

На целую миску укропа понадобится около 6 зубчиков чеснока. Их нужно нарезать и добавить к зелени.

Также добавьте цедру одного лимона и выжатый сок. Важно, чтобы в соусе не оказалось косточек, которые могут испортить вкус.

Теперь посолите смесь, добавьте чайную ложку сахара и влейте около 100 мл растительного масла без запаха.

Соус почти готов — измельчите его с помощью блендера до получения однородной массы и разложите по чистым баночкам.

Храните заготовку в холодильнике не более 3-4 месяцев.

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