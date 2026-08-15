Эффектный и необычный соус, подаваемый к различным блюдам, является одним из главных секретов успешного ресторана. Поэтому лучшие повара мира стремятся как улучшить классические рецепты, так и создать новые уникальные соусы.

Какие соусы считаются самыми популярными в мире?

Бешамель

Это настоящая "жемчужина" французской кухни, так как бешамель является наиболее востребованным и универсальным соусом. Считается, что его разработали еще в XVII веке повара королевской кухни.

Интересный факт: бешамель достаточно прост в приготовлении — для него нужны бюджетные продукты. Обычно соус готовят на основе муки, молока и сливочного масла.

Остальные ингредиенты могут варьироваться. Часто в составе соуса бешамель можно встретить сыр и мускатный орех.

Клюквенный соус

Считается, что это блюдо является подарком скандинавской кухни. Его принято подавать к мясным блюдам.

Изюминкой клюквенного соуса является уникальный баланс кислоты и сладости.

В основе блюда лежит клюква, а также могут использоваться острый перец, сухая горчица и коньяк.

Песто

Ценители итальянской кухни хорошо знакомы с песто, так как его можно подавать к различным блюдам. Например, его часто используют для тостов или как украшение для пасты.

В основе соуса находятся базилик, качественное оливковое масло, пармезан, чеснок и другие ингредиенты.

Никто не знает, когда именно был приготовлен соус песто впервые. Многие утверждают, что его готовили еще древние римляне.