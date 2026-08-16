Необычный десерт, который можно подавать в арбузе, удивит как детей, так и взрослых.
Для приготовления желе в арбузе вам понадобится средний арбуз. Сначала его нужно тщательно помыть и разрезать пополам.
Из одной половины извлеките мякоть и удалите семена, протерев через сито. Затем измельчите мякоть с помощью блендера и процедите сок через марлю.
Если арбуз недостаточно сладкий, добавьте сахар, мед или другой подсластитель по вкусу.
Пока сок готовится, замочите желатин в воде согласно инструкции на упаковке. Затем займитесь ягодами смородины: их нужно вымыть и высушить.
Не забудьте промокнуть салфетками и корку половины арбуза, которая будет использоваться как чаша для желе.
Набухший желатин разогрейте на водяной бане и смешайте с арбузным соком. Получившуюся смесь налейте в арбузную чашу и поставьте в холодильник.
Когда желе застынет, разложите сверху смородину и снова отправьте в холодильник.
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