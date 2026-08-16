Кулинарные блогеры отмечают, что красный борщ легко можно превратить в суп со свеклой.

Существуют специальные наборы продуктов, известные как «борщевой набор», которые необходимы для приготовления этого блюда. Однако, окончательное слово не за овощной зажаркой.

Борщевой набор включает в себя свеклу, картофель, капусту, морковь и лук.

Кроме овощей, в рецепт входят мясо или грибы, а также набор специй.

Успех блюда во многом зависит от зажарки: важно не перепутать последовательность пассеровки овощей на сковороде и сохранить цвет и вкус свеклы.

Для достижения последнего результата можно использовать уксус или лимонный сок, а также другие кулинарные хитрости.

Однако, чтобы блюдо называлось борщом, а не свекольником или овощным супом, ключевую роль играет капуста.

Если варить борщ без свежей или квашеной капусты, то получится упомянутый свекольник.

Для приготовления борща свежую капусту нарезают и добавляют в мясной бульон первой после мяса.

Затем добавляют картошку через 10 минут, а овощную зажарку добавляют незадолго до готовности блюда.