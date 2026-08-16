Голубцы - это блюдо, которое любят многие гурманы. Фарш, завернутый в капустные листья, представляет собой невероятно аппетитное угощение.
Тем не менее, многие кулинары не часто берутся за приготовление голубцов.
Это связано с трудностью подготовки "оболочки": сначала капусту нужно подвергнуть термической обработке, а затем долго снимать листья.
Однако, если вместо стандартного кочана использовать другой овощ, процесс приготовления голубцов значительно упростится и ускорится.
Кроме того, блюдо станет более изящным и вкусным.
Чем заменить обычную капусту
Вместо привычного овоща можно использовать пекинскую капусту.
Главное преимущество этого овоща заключается в лёгкости снятия листьев. Варить его не нужно, достаточно удалить твёрдую часть.
Начинка заворачивается в пекинскую капусту так же, как и в обычную. Затем блюдо помещается в кастрюлю и заливается соусом, после чего ставится на огонь.
В результате получится кушанье, отличающееся невероятной мягкостью, нежностью и сочностью.
При этом не будет недостатков, характерных для голубцов из обычной капусты, таких как твёрдость, жёсткость и сухость.
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