Голубцы - это блюдо, которое любят многие гурманы. Фарш, завернутый в капустные листья, представляет собой невероятно аппетитное угощение.

Тем не менее, многие кулинары не часто берутся за приготовление голубцов.

Это связано с трудностью подготовки "оболочки": сначала капусту нужно подвергнуть термической обработке, а затем долго снимать листья.

Однако, если вместо стандартного кочана использовать другой овощ, процесс приготовления голубцов значительно упростится и ускорится.

Кроме того, блюдо станет более изящным и вкусным.

Чем заменить обычную капусту

Вместо привычного овоща можно использовать пекинскую капусту.

Главное преимущество этого овоща заключается в лёгкости снятия листьев. Варить его не нужно, достаточно удалить твёрдую часть.

Начинка заворачивается в пекинскую капусту так же, как и в обычную. Затем блюдо помещается в кастрюлю и заливается соусом, после чего ставится на огонь.

В результате получится кушанье, отличающееся невероятной мягкостью, нежностью и сочностью.

При этом не будет недостатков, характерных для голубцов из обычной капусты, таких как твёрдость, жёсткость и сухость.