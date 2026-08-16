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Как приготовить помидоры в снегу: простой рецепт популярной заготовки 0 31

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить помидоры в снегу: простой рецепт популярной заготовки

Помидоры, приготовленные по этому рецепту, обладают не только сладким вкусом, но и оригинальным внешним видом.

 

Этот эффект достигается благодаря большому количеству измельченного чеснока, который напоминает снег, покрывающий томаты.

Для литровой банки вам понадобятся:

примерно 600 граммов помидоров;
небольшая головка чеснока;
по вкусу – душистый горошек и семена горчицы.

Для маринада на литр воды потребуется:

3 столовых ложки сахара;
1 столовая ложка соли;
0,5 чайной ложки 70%-ного уксуса.

Вымытые и обсушенные помидоры следует уложить в банку, предварительно проткнув их, чтобы они не треснули. Если плоды крупные, их можно нарезать на дольки.

Добавьте в емкость перец, хотя можно обойтись и без него. Наполните банки кипятком, а через 10 минут слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар и соль, и дождитесь, пока маринад закипит.

В банку положите горчицу, которая не является обязательной, и нарезанный ножом или натертый на терке чеснок. Использовать чеснокодавилку не рекомендуется, так как маринад получится мутным.

Залейте помидоры кипящим маринадом, добавьте уксус и закатайте банки. До полного остывания заготовки укутайте их, после чего можно отправить на хранение в темное и прохладное место.

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