Помидоры, приготовленные по этому рецепту, обладают не только сладким вкусом, но и оригинальным внешним видом.

Этот эффект достигается благодаря большому количеству измельченного чеснока, который напоминает снег, покрывающий томаты.

Для литровой банки вам понадобятся:

примерно 600 граммов помидоров;

небольшая головка чеснока;

по вкусу – душистый горошек и семена горчицы.

Для маринада на литр воды потребуется:

3 столовых ложки сахара;

1 столовая ложка соли;

0,5 чайной ложки 70%-ного уксуса.

Вымытые и обсушенные помидоры следует уложить в банку, предварительно проткнув их, чтобы они не треснули. Если плоды крупные, их можно нарезать на дольки.

Добавьте в емкость перец, хотя можно обойтись и без него. Наполните банки кипятком, а через 10 минут слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар и соль, и дождитесь, пока маринад закипит.

В банку положите горчицу, которая не является обязательной, и нарезанный ножом или натертый на терке чеснок. Использовать чеснокодавилку не рекомендуется, так как маринад получится мутным.

Залейте помидоры кипящим маринадом, добавьте уксус и закатайте банки. До полного остывания заготовки укутайте их, после чего можно отправить на хранение в темное и прохладное место.