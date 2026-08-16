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Как сделать щербет из сухофруктов: рецепт домашних сладостей 0 35

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать щербет из сухофруктов: рецепт домашних сладостей

Согласно этому рецепту, вы сможете приготовить вкусные домашние сладости, которые станут отличной альтернативой магазинным конфетам.

 

Хотя набор продуктов не самый дешевый, многие кулинары отмечают, что это не является главным преимуществом рецепта.

На первом месте здесь стоят вкус конфет и возможность создать сладкое угощение своими руками.

Ингредиенты:

фундук – 0,15 кг;
чернослив – 0,15 кг;
изюм – 0,15 кг;
курага – 0,15 кг;
мед – 0,15 кг;
лимон – цедра.

Пошаговое приготовление:

1. Начните с промывания сухофруктов. Пока они сохнут, снимите цедру с лимона.

2. Затем с помощью блендера измельчите сначала орехи, а затем сухофрукты. Соедините их, добавьте мед и лимонную цедру. Все ингредиенты тщательно перемешайте.

3. Полученную массу переложите в контейнер и поставьте в холодильник на 3 часа. После охлаждения нарежьте на кусочки и обваляйте в сахарной пудре. На этом приготовление щербета из сухофруктов завершено.

4. Щербет можно готовить в разных формах: жидкий подают как прохладительный напиток, мягкий – похож на мороженое, твердый напоминает помадку.

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