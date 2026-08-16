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Рецепт пышных оладий из кабачков на кефире 0 88

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рецепт пышных оладий из кабачков на кефире

Кабачковые оладьи могут быть не только плоскими, но и пышными, если использовать правильные ингредиенты.

 

Многие не задумываются о том, что можно приготовить пышные и мягкие оладьи из кабачков. На кефире это сделать совсем не сложно, и результат будет невероятно вкусным.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;
мука — 2-3 ст. л.;
яйцо — 1 шт.;
кефир — 100 мл;
сода — 1 ч. л.;
лук репчатый — 1 шт.;
укроп, чеснок, соль и перец по вкусу;
растительное масло.

Приготовление:

Молодой кабачок нужно помыть, натереть на терке и отжать лишний сок, откинув массу на сито.

Затем измельчаем зелень и лук, смешиваем их с кабачками и добавляем кефир, соду и яйцо.

По вкусу добавляем измельченный чеснок, соль и специи, тщательно перемешиваем тесто.

Муку просеиваем в массу небольшими порциями, чтобы добиться нужной густоты.

Выпекаем оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом.

Чтобы убрать лишнее масло, выкладываем оладьи на бумажное полотенце.

Лучше всего подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

Приятного аппетита!

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