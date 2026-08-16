Кабачковые оладьи могут быть не только плоскими, но и пышными, если использовать правильные ингредиенты.
Многие не задумываются о том, что можно приготовить пышные и мягкие оладьи из кабачков. На кефире это сделать совсем не сложно, и результат будет невероятно вкусным.
Ингредиенты:
кабачок — 1 шт.;
мука — 2-3 ст. л.;
яйцо — 1 шт.;
кефир — 100 мл;
сода — 1 ч. л.;
лук репчатый — 1 шт.;
укроп, чеснок, соль и перец по вкусу;
растительное масло.
Приготовление:
Молодой кабачок нужно помыть, натереть на терке и отжать лишний сок, откинув массу на сито.
Затем измельчаем зелень и лук, смешиваем их с кабачками и добавляем кефир, соду и яйцо.
По вкусу добавляем измельченный чеснок, соль и специи, тщательно перемешиваем тесто.
Муку просеиваем в массу небольшими порциями, чтобы добиться нужной густоты.
Выпекаем оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом.
Чтобы убрать лишнее масло, выкладываем оладьи на бумажное полотенце.
Лучше всего подавать горячими со сметаной или любимым соусом.
Приятного аппетита!
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