Кабачковые оладьи могут быть не только плоскими, но и пышными, если использовать правильные ингредиенты.

Многие не задумываются о том, что можно приготовить пышные и мягкие оладьи из кабачков. На кефире это сделать совсем не сложно, и результат будет невероятно вкусным.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

мука — 2-3 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

кефир — 100 мл;

сода — 1 ч. л.;

лук репчатый — 1 шт.;

укроп, чеснок, соль и перец по вкусу;

растительное масло.

Приготовление:

Молодой кабачок нужно помыть, натереть на терке и отжать лишний сок, откинув массу на сито.

Затем измельчаем зелень и лук, смешиваем их с кабачками и добавляем кефир, соду и яйцо.

По вкусу добавляем измельченный чеснок, соль и специи, тщательно перемешиваем тесто.

Муку просеиваем в массу небольшими порциями, чтобы добиться нужной густоты.

Выпекаем оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом.

Чтобы убрать лишнее масло, выкладываем оладьи на бумажное полотенце.

Лучше всего подавать горячими со сметаной или любимым соусом.

Приятного аппетита!