Издание Eat This, Not That! составило список алкогольных напитков, которые не стоит употреблять людям старше 50 лет.

Одним из самых вредных напитков является крепкое пиво. С этим пенным напитком легко превысить допустимую норму алкоголя. Рекомендуется выбирать светлое пиво, так как оно имеет меньшую крепость.

Также стоит избегать коктейля «Лонг-Айленд», который содержит большое количество алкоголя и сахара. Его калорийность составляет 400 кКал. Не следует злоупотреблять и «Маргаритой», так как в ней также много сахара.

Алкоголь в сочетании с энергетическими напитками представляет собой двойной удар для организма.