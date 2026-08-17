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Наименования алкогольных напитков, которые не рекомендуются людям старше 50 лет 0 592

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наименования алкогольных напитков, которые не рекомендуются людям старше 50 лет

Издание Eat This, Not That! составило список алкогольных напитков, которые не стоит употреблять людям старше 50 лет.

 

Одним из самых вредных напитков является крепкое пиво. С этим пенным напитком легко превысить допустимую норму алкоголя. Рекомендуется выбирать светлое пиво, так как оно имеет меньшую крепость.

Также стоит избегать коктейля «Лонг-Айленд», который содержит большое количество алкоголя и сахара. Его калорийность составляет 400 кКал. Не следует злоупотреблять и «Маргаритой», так как в ней также много сахара.

Алкоголь в сочетании с энергетическими напитками представляет собой двойной удар для организма.

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