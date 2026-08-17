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Напитки, способствующие воспалению в организме 0 259

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Напитки, способствующие воспалению в организме

Исследования выявили напитки, которые могут вызывать воспаление в организме. Важно отметить, что не только консервы, жареная еда и сладости усугубляют хроническое воспаление.

 

Исследования показывают, что регулярное употребление сладкого латте может провоцировать воспаление из-за содержащихся в нем добавок. При этом сам кофе имеет положительное влияние на здоровье.

Овсяное молоко с добавлением сахара также может способствовать воспалению. Сладкий чай, обладая высокой калорийностью и низкой питательной ценностью, также вызывает воспаление.

Специалисты подчеркивают, что на воспаление влияют и магазинные смузи, и газированные напитки.

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