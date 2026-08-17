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Продукты, которые не стоит сочетать с кофе: мнение диетолога 0 294

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, которые не стоит сочетать с кофе: мнение диетолога

Диетолог рассказала о продуктах и напитках, которые не рекомендуется употреблять с кофе.

 

Диетолог Анна Алехина выделила продукты и напитки, которые не следует сочетать с кофе. По ее словам, в первую очередь не рекомендуется добавлять в этот популярный напиток сахар, сливки и сиропы, так как это увеличивает его калорийность.

«При непереносимости лактозы лучше заменить обычное молоко на растительное. Также не стоит есть сладкую выпечку на основе маргарина вместе с кофе, так как это может быть вредно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболическим синдромом», — отметила диетолог.

Кроме того, сочетание кофе с энергетическими напитками не рекомендуется, так как это может вызывать бессонницу, повышать давление и нарушать сердечный ритм. А вот употребление кофе с алкоголем, наоборот, может снижать давление и расширять сосуды, что негативно сказывается на нервной системе.

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