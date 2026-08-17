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Суточная норма потребления меда по мнению врача 0 215

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суточная норма потребления меда по мнению врача

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о безопасной суточной норме меда для здоровья. Здоровым людям рекомендуется употреблять 2-3 чайные ложки в день, а тем, кто страдает от серьезных заболеваний, не более одной ложки.

 

Специалист отмечает: «Пациентам с ожирением, диабетом, атеросклерозом и гипертонией стоит употреблять мед с осторожностью. Молодым, спортивным и энергичным людям можно позволить немного больше», — говорит он.

По словам эксперта, мед содержит большое количество сахара и может вызывать аллергию. Поэтому аллергикам рекомендуется ограничиться половиной чайной ложки в день.

Гинзбург также напоминает, что мед содержит элементы и кислоты, которые могут раздражать желудок, что в свою очередь может привести к гастриту или язве.

Тем не менее, мед очень полезен при простудных заболеваниях и истощении благодаря своим биоактивным веществам и быстрым углеводам.

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