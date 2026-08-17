Бархатцы не только украшают клумбы, но и находят широкое применение в кулинарии. Из этих удивительных цветов готовят приправы к мясу, соусам и плову, варенье, а также добавляют в компоты.

Имеретинский шафран — это сушеные корзиночки цветов бархатцев. Кроме того, бархатцы известны своими полезными свойствами. Настои и вытяжки из этих растений применяют при варикозе и сердечно-сосудистых заболеваниях, их рекомендуют при простудах, цистите, для заживления ран и устранения угревой сыпи.

Предлагаем вам простой рецепт варенья из бархатцев.

Вам потребуется:

цветки бархатцев (только золотисто-желтые) - 300 г,

вода - 2 стакана,

сахар - 4 стакана.

Приготовление:

Цветки промойте, залейте холодной водой и прокипятите в течение двух минут.

Дуршлаг выстелите чистой марлей, откиньте на него бархатцы и тщательно отожмите.

В отжатую цветочную воду всыпьте сахар, поставьте на огонь и доведите до кипения. После этого прокипятите 7 минут.

Варенье готово. Разлейте его по чистым стеклянным баночкам и закройте крышками. Храните варенье в темном и прохладном месте.