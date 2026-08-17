Кабачковый бризоль - это простое, но вкусное и полезное блюдо. Идеальный вариант для завтрака, который готовится всего за 5 минут.
Ингредиенты:
Небольшой кабачок,
куриные яйца – 3 штуки,
помидоры – 3 плода,
мука – столовая ложка,
соль,
подсолнечное масло.
Для соуса:
майонез (или сметана),
зелень,
чеснок.
Приготовление:
Молодой кабачок нужно просто помыть. Если овощ твердый, удалите кожуру и семена. Натрите кабачок на крупной терке, посолите и оставьте на 5 минут, чтобы он дал сок.
Помидоры нарежьте дольками, а яйца взбейте. Отожмите кабачок, добавьте к нему яйца и муку. Тщательно перемешайте.
На сковороде разогрейте масло и немного обжарьте томаты. Затем вылейте яично-кабачковую смесь и закройте сковороду крышкой. Должен получиться плоский блин, пышный омлет в данном случае не нужен. На среднем огне готовьте около двух минут, чтобы яичница хорошо прожарилась.
Готовый блин разрежьте пополам, каждую половинку сверните вдвое и украсьте огурцами, помидорами или икрой.
Для соуса смешайте майонез (или сметану) с рубленой зеленью и измельченным чесноком. Соусом смазать бризоль и подать к столу.
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