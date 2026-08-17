Кабачковый бризоль - это простое, но вкусное и полезное блюдо. Идеальный вариант для завтрака, который готовится всего за 5 минут.

Ингредиенты:

Небольшой кабачок,

куриные яйца – 3 штуки,

помидоры – 3 плода,

мука – столовая ложка,

соль,

подсолнечное масло.

Для соуса:

майонез (или сметана),

зелень,

чеснок.

Приготовление:

Молодой кабачок нужно просто помыть. Если овощ твердый, удалите кожуру и семена. Натрите кабачок на крупной терке, посолите и оставьте на 5 минут, чтобы он дал сок.

Помидоры нарежьте дольками, а яйца взбейте. Отожмите кабачок, добавьте к нему яйца и муку. Тщательно перемешайте.

На сковороде разогрейте масло и немного обжарьте томаты. Затем вылейте яично-кабачковую смесь и закройте сковороду крышкой. Должен получиться плоский блин, пышный омлет в данном случае не нужен. На среднем огне готовьте около двух минут, чтобы яичница хорошо прожарилась.

Готовый блин разрежьте пополам, каждую половинку сверните вдвое и украсьте огурцами, помидорами или икрой.

Для соуса смешайте майонез (или сметану) с рубленой зеленью и измельченным чесноком. Соусом смазать бризоль и подать к столу.