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Почему еда не пригорает на масле? 0 37

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему еда не пригорает на масле?

Масло не нагревается чрезмерно.

 

Пища плохо проводит тепло. Когда жарят на «голой» сковороде, нижний слой продукта нагревается до такой степени, что может обуглиться, в то время как верхняя часть остается сырой.

Масло передает тепло от нижних слоев к верхним. Однако главное — оно, как и любая жидкость, не может нагреться выше своей температуры кипения, так как поступающее тепло уходит с парами.

Температура кипения масла достаточно высока для образования хрустящей корочки на еде. В отличие от жарки, при варке и тушении корочка не образуется, так как в этих случаях роль стабилизатора выполняет вода, температура кипения которой относительно низка.

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