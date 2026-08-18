Врач-диетолог Оксана Михалева объяснила, как питание влияет на уровень либидо. По словам специалиста, еда воздействует на половое влечение через гормоны.

Исследования показывают, что либидо, как правило, повышается у людей, ведущих активный образ жизни и придерживающихся правильного питания. Регулярные физические нагрузки и сбалансированный рацион питания положительно сказываются на уровне сексуального влечения, — отмечает Михалева.

К продуктам, которые способствуют улучшению либидо, относятся цельнозерновые злаки, овощи, фрукты, рыба, морепродукты, мясо птицы, полезные масла, а также небольшое количество специй, сухого вина и шоколада. В то же время, крепкий алкоголь, пиво, мясные продукты, жирная и жареная пища могут ослаблять либидо.