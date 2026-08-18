Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Продукты, снижающие либидо 0 100

Еда и рецепты
Дата публикации: 18.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, снижающие либидо

Некоторые мясные изделия могут уменьшать половое влечение.

 

Врач-диетолог Оксана Михалева объяснила, как питание влияет на уровень либидо. По словам специалиста, еда воздействует на половое влечение через гормоны.

Исследования показывают, что либидо, как правило, повышается у людей, ведущих активный образ жизни и придерживающихся правильного питания. Регулярные физические нагрузки и сбалансированный рацион питания положительно сказываются на уровне сексуального влечения, — отмечает Михалева.

К продуктам, которые способствуют улучшению либидо, относятся цельнозерновые злаки, овощи, фрукты, рыба, морепродукты, мясо птицы, полезные масла, а также небольшое количество специй, сухого вина и шоколада. В то же время, крепкий алкоголь, пиво, мясные продукты, жирная и жареная пища могут ослаблять либидо.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вкусный и полезный завтрак за пять минут - кабачковый бризоль
Изображение к статье: Суточная норма потребления меда по мнению врача
Изображение к статье: Наименования алкогольных напитков, которые не рекомендуются людям старше 50 лет
Изображение к статье: Напитки, способствующие воспалению в организме

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жидкие обои: преимущества и недостатки
Дом и сад
Изображение к статье: Три способа отбелить подошву обуви: полезные советы
Дом и сад
Изображение к статье: студенты
В мире
Изображение к статье: Микротренд: анклеты с жемчугом
Люблю!
Изображение к статье: Почему еда не пригорает на масле?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему стоит ставить ведро с соленой водой на грядку с огурцами
Дом и сад
Изображение к статье: Жидкие обои: преимущества и недостатки
Дом и сад
Изображение к статье: Три способа отбелить подошву обуви: полезные советы
Дом и сад
Изображение к статье: студенты
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео