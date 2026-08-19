Многим не удается сварить рассыпчатый рис с первого раза, и часто в крупе остаются излишки воды.

Это может быть непростой задачей, но исправить ситуацию возможно, даже если вместо рассыпчатого риса в тарелке оказалась водянистая масса, напоминающая кашу.

Первый способ

Иногда хозяйки добавляют воду во время варки, полагая, что рис еще не готов. Когда время подходит к завершению варки, в кастрюле могут остаться остатки воды, а рис уже начинает развариваться.

Если ждать, пока влага выпарится, можно получить не заготовку для гарнира, а водянистую массу. Чтобы спасти рис, положите на него кусок хлеба или батона, даже сухого.

Затем накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 10-15 минут. Сухарь впитает излишки влаги и поможет сделать зерно более рассыпчатым.

Второй способ

Если рис планируется использовать в фарше, можно поместить его в дуршлаг или сито и промыть под холодной водой. При необходимости подсушите крупу на сковороде с растительным маслом или просто оставьте на 5 минут в разогретой духовке.