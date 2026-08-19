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Что пить по утрам для здоровья кишечника: советы экспертов 0 263

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что пить по утрам для здоровья кишечника: советы экспертов

Издание Eat This, Not That делится мнением экспертов о полезных утренних привычках для поддержания здоровья кишечника.

 

Эксперты подчеркивают, что для здоровья кишечника важен здоровый микробиом. Поэтому рекомендуется начинать утро с воды, так как после ночного сна организм может испытывать обезвоживание.

Также можно пить черный кофе, который способствует стимуляции кишечника. Однако следует помнить, что не стоит употреблять его в больших количествах.

Напитки, содержащие клетчатку, также полезны для пищеварения. К таким напиткам можно отнести соки из чернослива или томатов.

Рекомендуется включить в утренний рацион смузи с фруктами, семенами льна или чиа.

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