Издание Eat This, Not That делится мнением экспертов о полезных утренних привычках для поддержания здоровья кишечника.

Эксперты подчеркивают, что для здоровья кишечника важен здоровый микробиом. Поэтому рекомендуется начинать утро с воды, так как после ночного сна организм может испытывать обезвоживание.

Также можно пить черный кофе, который способствует стимуляции кишечника. Однако следует помнить, что не стоит употреблять его в больших количествах.

Напитки, содержащие клетчатку, также полезны для пищеварения. К таким напиткам можно отнести соки из чернослива или томатов.

Рекомендуется включить в утренний рацион смузи с фруктами, семенами льна или чиа.