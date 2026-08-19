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Грушевый сок на зиму: как приготовить полезный напиток для всей семьи 0 41

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грушевый сок на зиму: как приготовить полезный напиток для всей семьи

Для создания сладкого и ароматного витаминного напитка подойдут любые сорта груш.

 

Сок из груш-дичек особенно вкусен, однако выжать его достаточно сложно из-за твердости этих плодов.

Эту проблему можно легко решить: добавьте несколько плодов, собранных с дикого дерева, к окультуренным грушам, и вы получите невероятный грушевый сок.

Чтобы сделать напиток без мякоти, необходимо вымыть фрукты, разрезать их и удалить семена, после чего пропустить через соковыжималку.

Если у вас нет такого прибора, можно воспользоваться мясорубкой, а затем отделить мякоть от жидкости, протерев через сито или процедив через марлю.

Оставшийся жмых следует переложить в кастрюлю и добавить такое же количество теплой воды.

Через 30 минут снова отожмите сок с помощью марли, смешайте его с ранее добытым соком и добавьте сахар. На литр сока потребуется 300 граммов сахарного песка.

Теперь поставьте сок на огонь и кипятите в течение 10 минут.

Для хранения грушевого сока выбирайте темное и прохладное место, но помните, что он не может храниться более 12 месяцев.

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