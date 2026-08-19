Говоря о полезности солений, стоит отметить, что единственным домашним консервантом, который может снизить этот показатель, является уксус. Но можно ли обойтись без него?

В этой статье мы расскажем, как закатать томаты в собственном соку без уксуса.

Для приготовления потребуется:

плотные томаты - 3 кг;

мягкие томаты - 2 кг;

душистый перец горошком;

лавровый лист;

базилик;

3 ст. л. сахара;

2 ст. л. соли.

Как готовить:

Для закаток выбирайте плотные томаты, а для маринада - мягкие.

Овощи нужно тщательно помыть, а в плотных помидорах сделать прокол в плодоножке, удобнее всего это делать зубочисткой.

Лучше всего сделать надрезы, ошпарить кипятком и снять кожицу. Затем разложите овощи по банкам.

Мягкие и сочные помидоры нарежьте и пропустите через мясорубку или измельчите блендером.

Чтобы избавиться от семян и кожицы, массу нужно процедить, затем перелить в кастрюлю и поставить на огонь.

Добавьте сахар, соль, лавровые листья и специи, доведите до кипения и варите на среднем огне 5 минут. Не давая остыть, залейте помидоры в банках, накройте крышками и поставьте банки в кастрюлю с водой стерилизоваться в течение 10 минут.

После этого закатайте банки, переверните их и, когда остынут, уберите на хранение в темное и прохладное место.