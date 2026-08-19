равительство выделило еще 633 тыс. евро на международные арбитражные споры Литвы с белорусским производителем калийных удобрений „Беларуськалий“ и швейцарской компанией Hasenberg, косвенно контролируемой Игорем Удовицким.

Средства из заемных ресурсов от имени государства по предложению Министерства финансов были выделены в среду для покрытия расходов на адвокатов. Согласно проекту постановления правительства, при подготовке бюджета на 2026–2028 годы средства на это не планировались, так как потребность в них не была известна.

По просьбе Министерства транспорта адвокатской конторе Ellex Valiūnas ir partneriai и ее партнеру – британской адвокатской конторе Allen Overy Shearman Sterling за услуги, оказанные в январе–марте 2026 года при представлении интересов Литвы в споре с Hasenberg, выделено 305,8 тыс. евро, а той же литовской адвокатской конторе и ее партнеру – всемирно известной лондонской конторе Covington & Burling – за представительство в споре с „Беларуськалием“ за тот же период – еще 327,5 тыс. евро.

В 2024–2026 годах правительство уже выделило более 3,2 млн евро на споры с Беларуськалием и Hasenberg.

Как ранее писало агентство BNS, „Беларуськалий“ 2 декабря 2024 года подал иск против Литвы в Постоянную палату третейского суда (англ. Permanent Court of Arbitration, PCA), требуя возмещения ущерба в размере 12,09 млрд долларов США.

„Беларуськалий“ начал процесс инвестиционного арбитража после того, как в январе 2022 года правительство Литвы признало недействительным договор о перевозке грузов между Lietuvos gelezinkeliai (Литовскими железными дорогами) и „Беларуськалием“ – с 1 февраля того же года транзит калийных удобрений через Литву был остановлен.

Между тем косвенный акционер Biriu kroviniu terminalas (Терминала насыпных грузов, BKT), переваливавшего удобрения „Беларуськалия“ в Клайпедском порту, компания Hasenberg также инициировала международный арбитраж против Литвы; в PCA уже выбраны арбитры.

Портал lrt.lt со ссылкой на источники в январе прошлого года сообщил, что предполагаемый ущерб, подсчитанный компанией, достигает 15 млрд евро. По его данным, Hasenberg попытается доказать, что Литва нарушила договор 1992 года между Литвой и Швейцарской Конфедерацией о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Транзит „Беларуськалия“ от границы с Беларусью до Клайпедского порта осуществлялся более десяти лет и должен был продолжаться до конца 2023 года, однако был прекращен 1 февраля 2022 года.

Удобрения „Беларуськалия“ в порту переваливал BKT, 30% акций которого принадлежат „Беларуськалию“. Удовицкий владеет 5% акций BKT напрямую и 65% – косвенно, через Hasenberg.

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