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Лучшие сорта яблок для приготовления сока: как избежать ошибок 0 58

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лучшие сорта яблок для приготовления сока: как избежать ошибок

К зимним сортам яблок относятся такие как «Айдаред», «Медуница», «Голден делишез». Последний сорт считается самым сочным. Также подойдут «Ренет Симиренко», «Слава осени», «Антей» и другие.

 

Существует мнение, что перед приготовлением сока яблоки нужно очищать от сердцевины и кожицы.

Это мнение вызывает споры. Сердцевину действительно стоит удалять, иначе ножи соковыжималки быстро затупятся.

Что касается кожицы, многие предпочитают ее оставлять, особенно если яблоки собраны самостоятельно.

Сахар не делает сок более полезным, но может служить консервантом.

Поэтому, если вы планируете пастеризовать сок, сахар можно не добавлять, особенно если яблоки не слишком кислые.

Если сок оказался слишком кислым, можно добавить сахар, нагреть его до 95 градусов (не доводя до кипения) и разлить по банкам.

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