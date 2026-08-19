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Почему хозяйки замораживают виноградные листья на зиму 0 124

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему хозяйки замораживают виноградные листья на зиму

Хозяйки во время зимних заготовок находят место в морозильнике для виноградных листьев.

 

Наиболее распространенный способ использования виноградных листьев в кулинарии – это приготовление долмы. Ранее любители этого блюда консервировали листья, но этот процесс занимает много времени.

Как заморозить виноградные листья

Для заморозки выбирают молодые листья среднего размера, так как они более гибкие и мягкие.

После сбора листья нужно смягчить, промыть и удалить черенки.

Самый простой способ обработки сырья – это использование микроволновой печи.

Листья укладывают стопкой и нагревают в микроволновке в течение 30 секунд на мощности 800 Вт. Затем их переворачивают и повторяют процесс.

После этого обрезают черенки, складывают листья в миску и заливают кипятком. Когда вода остынет, листья нужно подсушить, и их можно замораживать.

Лучше всего укладывать листья порциями по 10-15 штук в пакет, из которого необходимо удалить весь воздух.

Что приготовить

Из виноградных листьев можно готовить не только долму.

Существует более двух десятков различных рецептов.

Например, на гриле можно запечь моцареллу и инжир, филе трески, приготовить различные роллы или другие закуски быстрого приготовления, а также освежающие напитки.

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