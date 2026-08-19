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Врач объяснила, с каким сыром не стоит закусывать вино 0 144

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач объяснила, с каким сыром не стоит закусывать вино

Не рекомендуется сочетать вино с жирными сырами.

 

Врач-диетолог Наталья Круглова назвала алкогольные напитки, которые могут негативно сказаться на фигуре. По ее словам, особенно вредными являются сладкие ликеры и десертные вина, так как они содержат много калорий.

«Важно помнить, что 1 г спирта содержит около 7 кКал. При употреблении алкоголя следует учитывать и закуски. Вино не рекомендуется сочетать с жирными сырами. Чтобы не навредить фигуре, лучше закусывать алкоголь фруктами или овощами», — объясняет эксперт.

Она также добавила, что 50 г нежирного сыра в сочетании с вином не повредит фигуре.

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