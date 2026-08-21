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Что приготовить из помидоров, если они начали портиться 0 198

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что приготовить из помидоров, если они начали портиться

Перезрелые помидоры становятся мягкими, их кожица трескается, и плоды начинают портиться. Из таких помидоров уже не получится сделать свежий салат, но есть несколько способов их использования.

 

Томатный соус для макарон

Натрите помидоры на терке, выбросив кожицу. В полученную томатную массу добавьте измельченный чеснок, свежий базилик, посолите и поперчите по вкусу. Все тщательно перемешайте. Отварите макароны и заправьте их приготовленным соусом — вот и готовый обед! Остатки соуса можно хранить в закрытой емкости в холодильнике.

Томатное масло

Слегка запеките помидоры в духовке не более 10 минут, аккуратно снимите с них кожицу и удалите плодоножку. Очищенные томаты поместите в чашу блендера, добавьте сливочное масло, соль и перец по вкусу, а также любую зелень (базилик, орегано, тимьян) и хорошо взбейте. Это масло можно намазывать на хлеб, тосты, добавлять к макаронам, рису или картофельному пюре. Свежеприготовленное томатное масло храните в холодильнике 1-2 недели или заморозьте.

Заправка для салатов про запас (томатный винегрет)

Разрежьте томаты пополам и протрите мякоть через сито. Добавьте уксус (лучше винный), мед, соль, горчицу, измельченный чеснок и все взбейте. Продолжая взбивать томатную массу, медленно влейте масло. Лучше использовать оливковое, оно придаст заправке насыщенный аромат и нежную текстуру. Используйте такую заправку в овощных салатах. Остатки храните в холодильнике, а перед использованием подержите при комнатной температуре минут 10 и снова хорошо взбейте.

Заморозьте и переработайте позже

Томаты вымойте, при необходимости удалите подгнившие пятна и хорошо обсушите. Сложите помидоры в полиэтиленовые пакеты и положите в морозильную камеру. Когда решите что-то готовить, достаньте томаты из морозилки, дайте им оттаять, удалите кожицу (она легко отстанет) и приготовьте, например, томатный суп, соус или сок.

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