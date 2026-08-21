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Какие продукты лучше всего употреблять с алкоголем? 0 167

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие продукты лучше всего употреблять с алкоголем?

Диетолог Юлия Зотова поделилась рекомендациями по продуктам, которые способствуют нормализации пищеварения и поддержанию здоровья печени.

 

«Для здоровья печени полезны витамин А, фосфолипиды, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6. Эти вещества участвуют в формировании клеточных мембран гепатоцитов и обмене холестерина. Особенно много их содержится в тыкве», — говорит Зотова.

Специалист также советует увеличивать потребление ягод, особенно вишни, малины и клюквы, а также свеклы. Рекомендуется пить качественный зеленый чай и добавлять в блюда куркуму, обладающую антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Ягоды помогают быстро восстановить печень даже при вирусных гепатитах и жировом гепатозе.

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