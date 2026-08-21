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Лечо с морковью и луком на зиму 0 23

Еда и рецепты
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лечо с морковью и луком на зиму

Это лечо с морковью обладает гармоничным и сбалансированным вкусом, напоминая о том, что продавалось в Советском Союзе и за которым выстраивались длинные очереди.

 

СОВЕТ: помидоры для лечо с морковью можно очистить. Для этого надрежьте каждый помидор крест-накрест, опустите в кипящую воду на 1 минуту, затем обдайте ледяной водой и выложите на дуршлаг. Дайте немного остыть и снимите кожицу.

Для приготовления лечо потребуется:

3 кг мясистых помидоров
1 кг лука
1 кг моркови
120 мл растительного масла
2 кг красного и зелёного сладкого перца
100 мл уксуса 6%
90 г сахара
соль

Помидоры крупно нарежьте и пропустите через мясорубку. Переложите в кастрюлю и доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте, время от времени помешивая, 1 час.

Лук нарежьте полукольцами, морковь — соломкой. Разогрейте в сковороде 2 столовые ложки растительного масла и быстро обжарьте овощи. Уменьшите огонь и готовьте, помешивая, 10 минут.

Сладкий перец (без семян и перегородок) разрежьте вдоль на 4 части. В широкой кастрюле с толстым дном вскипятите воду и опустите перцы на 2-3 минуты. Затем слейте воду.

В кипящую томатную смесь добавьте уксус, сахар, оставшееся растительное масло и соль. Затем добавьте лук с морковью и перцы, перемешайте. Готовьте лечо с морковью 15 минут на среднем огне, периодически помешивая.

Горячее лечо снимите с огня и сразу же разложите по сухим стерилизованным банкам. Герметично закройте с помощью специальной машинки.

Переверните банки с лечо вверх дном, укутайте толстым пледом или поместите под тёплое одеяло и оставьте на 8-10 часов. Уберите на хранение в тёмное прохладное место.

Приятного аппетита!

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Редакция BB.LV
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