Портал StusyFinds опубликовал статью о пользе перца чили. Эксперты утверждают, что он не только добавляет пикантность блюдам, но и обладает значительными полезными свойствами.

Перец чили обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а также помогает регулировать уровень глюкозы в крови. Этот продукт может способствовать долголетию.

Американская кардиологическая ассоциация утверждает, что регулярное употребление перца чили снижает риск смертности. Это заключение основано на четырех исследованиях с участием почти 600 тысяч человек.

Тем не менее, ученые пока не могут точно объяснить, каким образом этот вид перца влияет на продолжительность жизни.