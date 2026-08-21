Растительное масло является важной частью рациона современного человека и активно используется в кулинарии.

Однако выбор масла часто основывается не на его полезности, а на цене: многие покупают самый дешевый вариант.

Если вы хотите заботиться о своем здоровье, стоит обратить внимание на три вида масел. Какое из них является наиболее полезным?

Оливковое масло

Оливковое масло считается одним из самых полезных. Оно помогает защитить организм от старения и снижает риск развития онкологических заболеваний.

Это масло также безопасно для жарки благодаря высокой температуре дымления, что предотвращает образование канцерогенов.

Эксперты утверждают, что оливковое масло способствует защите сердечно-сосудистой системы.

Масло из виноградных косточек

Хотя виноградные косточки чаще ассоциируются с косметикой, это масло также находит применение в кулинарии.

Не рекомендуется термическая обработка этого масла, но оно отлично подходит для заправки блюд в сочетании с травами и специями.

Считается, что масло из виноградных косточек улучшает работу сердца, способствует нормализации гормонального фона и может быть полезным для женщин в период беременности, климакса или менструации.

Масло авокадо

Это универсальное масло, хотя и имеет высокую стоимость, может стать отличным выбором для заботы о здоровье.

С его помощью можно поддерживать здоровье сердца и сосудов.