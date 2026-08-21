Борщ привлекает хозяйок возможностью добавлять различные ингредиенты, не испортив при этом вкус блюда.
По этой причине существует множество рецептов этого классического супа.
Благодаря гибким правилам приготовления, стоит иногда поэкспериментировать: некоторые ингредиенты могут добавить супу особый аромат и вкус. Какие три продукта стоит добавить в борщ?
Сливочное масло
Этот ингредиент необходим любителям борща на курином бульоне, иначе суп не получится наваристым и жирным. Добавление бруска сливочного масла превратит легкий бульон в настоящее кулинарное наслаждение.
Кроме того, небольшое количество масла даже традиционному бульону придаст яркость вкуса.
Сахар
Мы знаем, что у классического супа должна быть особая кислинка. Поэтому наличие сахара в списке ингредиентов может показаться странным.
Тем не менее, небольшое количество сахара не сделает блюдо десертом.
Сахар выступает в роли усилителя вкуса и "закрепителя цвета" для свеклы.
Лимонный сок
Существует множество способов сохранить приятный красный цвет супа. Однако лучше всего использовать лимонный сок.
Он не только помогает сохранить цвет, но и придает легкую кислинку.
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