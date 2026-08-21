Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале объяснила, почему чрезмерное употребление сыра может привести к головной боли. Она отметила, что сыр в умеренных количествах полезен, так как содержит кальций, белок и полезные жиры.

Сыр может вызывать пищевую зависимость, поэтому важно помнить, что это высококалорийный продукт. При избыточном употреблении сыра может возникнуть головная боль, что связано с содержанием в нем тираминов.

«Тирамин образуется в выдержанных продуктах. Особенно его много в сырах с плесенью, чеддере, пармезане и моцарелле. Тирамин также присутствует в красном вине, маслинах, орехах и авокадо», — отмечает доктор.

У людей, склонных к головным болям, сырная тарелка с орехами, виноградом и вином может спровоцировать мигрень. Кроме того, регулярное употребление сыра может вызывать приливы потливости, сердцебиение, покалывания в сердце и даже судороги конечностей.