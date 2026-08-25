По словам специалиста, при жарке картофеля в масле образуются канцерогены, которые могут ухудшить здоровье сердечно-сосудистой системы и способствовать возникновению умственной отсталости. Чипсы являются очень калорийным продуктом, однако эти калории не приносят организму энергии.

«В чипсах содержатся не только пустые калории, как в белой муке, но и конечные продукты гликирования, когда белки слипаются. Раннее старение, проявляющееся в виде морщин на коже и общего одряхления организма, является следствием обжаривания чипсов в масле», — считает диетолог.

Соломатина отмечает, что позволить себе чипсы можно не чаще одного раза в месяц. Более полезными они будут, если приготовить их дома с использованием оливкового масла.