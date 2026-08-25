Сбор большого урожая яблок - это радость для любого дачника. Однако иногда плодов становится так много, что не знаешь, что с ними делать.

Яблоки можно употреблять в качестве перекуса, но рано или поздно домочадцам надоест есть фрукты слишком часто.

Поэтому стоит попробовать использовать яблоки как основу для полноценного блюда.

Из обилия плодов можно приготовить вкусные печеные яблоки по бабушкиному рецепту.

Ингредиенты

Основным ингредиентом будут яблоки. Также понадобятся компоненты для начинки.

Несмотря на название блюда, в нем не будет мяса. Кулинары называют «фаршированными» и блюда, начиненные продуктами, не являющимися мясными. В нашем случае потребуется смесь из измельченных грецких орехов, корицы и одной ложки сахарного песка.

Ход приготовления

Сначала в яблоках нужно сделать углубления, удалив сердцевину.

В образовавшуюся полость следует насыпать орехово-корично-сахарную смесь.

Начиненные яблоки нужно отправить в духовой шкаф примерно на полчаса. Этого времени будет достаточно, чтобы фрукты стали мягкими. Готовое блюдо получится невероятно вкусным.