Для повышения бодрствования утром можно употреблять морепродукты или брокколи. Эти продукты содержат хром, который помогает справляться с сонливостью.
Когда человек не выспался, он часто прибегает к кофе, чтобы получить возбуждающий эффект. Это связано с изменениями в гормональной системе, в частности с гормоном лептином, который отвечает за чувство насыщения.
Согласно мнению диетолога Елены Соломатиной, продукты, богатые хромом, помогут быстрее ощутить бодрящий эффект от небольшого количества кофе и сладостей.
При этом, как отметила специалист, человек не будет сильно поправляться.
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