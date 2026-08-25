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Продукты, которые помогут взбодриться 0 93

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
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Для повышения бодрствования утром можно употреблять морепродукты или брокколи. Эти продукты содержат хром, который помогает справляться с сонливостью.

 

Когда человек не выспался, он часто прибегает к кофе, чтобы получить возбуждающий эффект. Это связано с изменениями в гормональной системе, в частности с гормоном лептином, который отвечает за чувство насыщения.

Согласно мнению диетолога Елены Соломатиной, продукты, богатые хромом, помогут быстрее ощутить бодрящий эффект от небольшого количества кофе и сладостей.

При этом, как отметила специалист, человек не будет сильно поправляться.

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