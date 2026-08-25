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Рецепт пирога из кабачков: легкое и вкусное блюдо 0 74

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кабачки

Если вы устали от привычных рецептов с кабачками, попробуйте этот интересный вариант. Он порадует вас и ваших близких, а вместо маринования и замораживания овощей, вы сможете приготовить вкусный пирог.

 

Ингредиенты:

1,5 стакана муки;
100 граммов сливочного масла;
½ ч. л. соли;
50 мл холодной воды;
1 кабачок;
200 мл молока;
2 яйца;
зелень, твердый сыр, специи, ароматные травы.

Приготовление:

Сначала перетрите муку со сливочным маслом до состояния крошки. Затем добавьте соль и холодную воду, вымешайте тесто до однородности и уберите его в морозильник на 15 минут.

Кабачок нарежьте мелкими кусочками или натрите на терке.

В отдельной миске взбейте яйца, добавьте молоко, нарезанную зелень и натертый твердый сыр. Перемешайте все ингредиенты и добавьте кабачок.

Приправьте смесь солью и специями по вкусу.

Раскатайте тесто в пласт и выложите его в форму, формируя бортики.

Вылейте начинку на тесто и поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Пирог можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

Приятного аппетита!

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