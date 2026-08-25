Если вы устали от привычных рецептов с кабачками, попробуйте этот интересный вариант. Он порадует вас и ваших близких, а вместо маринования и замораживания овощей, вы сможете приготовить вкусный пирог.

Ингредиенты:

1,5 стакана муки;

100 граммов сливочного масла;

½ ч. л. соли;

50 мл холодной воды;

1 кабачок;

200 мл молока;

2 яйца;

зелень, твердый сыр, специи, ароматные травы.

Приготовление:

Сначала перетрите муку со сливочным маслом до состояния крошки. Затем добавьте соль и холодную воду, вымешайте тесто до однородности и уберите его в морозильник на 15 минут.

Кабачок нарежьте мелкими кусочками или натрите на терке.

В отдельной миске взбейте яйца, добавьте молоко, нарезанную зелень и натертый твердый сыр. Перемешайте все ингредиенты и добавьте кабачок.

Приправьте смесь солью и специями по вкусу.

Раскатайте тесто в пласт и выложите его в форму, формируя бортики.

Вылейте начинку на тесто и поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Пирог можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.

Приятного аппетита!