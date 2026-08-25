Курица, запеченная в духовке, является популярным блюдом в большинстве семей. Все знают, кому какая часть достанется, будь то грудка, ножка или поджаристое крылышко. Один из лучших способов превратить обычную курицу в кулинарный шедевр — это ароматное масло, которое помещается под кожу и пропитывает мясо, придавая ему яркий вкус и предотвращая высыхание.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 цыпленок весом 1–1,2 кг

1 маленький пучок зеленого лука (30 г)

80 г сливочного масла

соль

свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Приготовьте масло с зеленым луком заранее. Размягчите сливочное масло до комнатной температуры. Мелко нарежьте зеленый лук. Смешайте масло и лук, добавьте немного соли и перца, затем снова перемешайте.

Шаг 2

Возьмите кусок пергамента размером примерно 20х30 см. Согните лист пополам по длинной стороне. Намажьте масло с зеленым луком на одну половину пергамента, аккуратно закройте второй половиной. Положите пергамент с маслом на доску и поместите в холодильник или морозильник до застывания (в холодильнике минимум на 1 час, в морозильнике — на 15–20 минут).

Шаг 3

Натрите цыпленка солью и перцем снаружи и изнутри. Поддевая кожу пальцами, аккуратно отделите ее от мяса, стараясь не порвать.

Шаг 4

Нарежьте застывшее масло кусочками и вложите их под кожу цыпленка, уделяя особое внимание грудке. Свяжите ножки цыпленка кулинарным шпагатом или толстой белой нитью. Крылышки заправьте "под мышки".

Шаг 5

Разогрейте духовку до 150°C с конвекцией или до 170°C в режиме "верх-низ". Установите решетку в противень и влейте в него примерно стакан воды. На решетку уложите цыпленка грудкой вниз и поставьте в нижнюю часть духовки на 40–45 минут.

Шаг 6

Аккуратно переверните цыпленка. Переставьте противень с решеткой в верхнюю часть духовки. Запекайте еще 25 минут, за это время кожа цыпленка должна стать золотисто-коричневой. Перед разделкой дайте цыпленку полежать на блюде, слегка прикрыв его листом фольги (но не закутывая!), 7–10 минут.