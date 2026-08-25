Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Запеченный цыпленок с маслом и зеленым луком 0 80

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цыпленок

Курица, запеченная в духовке, является популярным блюдом в большинстве семей. Все знают, кому какая часть достанется, будь то грудка, ножка или поджаристое крылышко. Один из лучших способов превратить обычную курицу в кулинарный шедевр — это ароматное масло, которое помещается под кожу и пропитывает мясо, придавая ему яркий вкус и предотвращая высыхание.

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 цыпленок весом 1–1,2 кг
1 маленький пучок зеленого лука (30 г)
80 г сливочного масла
соль
свежемолотый черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Приготовьте масло с зеленым луком заранее. Размягчите сливочное масло до комнатной температуры. Мелко нарежьте зеленый лук. Смешайте масло и лук, добавьте немного соли и перца, затем снова перемешайте.

Шаг 2

Возьмите кусок пергамента размером примерно 20х30 см. Согните лист пополам по длинной стороне. Намажьте масло с зеленым луком на одну половину пергамента, аккуратно закройте второй половиной. Положите пергамент с маслом на доску и поместите в холодильник или морозильник до застывания (в холодильнике минимум на 1 час, в морозильнике — на 15–20 минут).

Шаг 3

Натрите цыпленка солью и перцем снаружи и изнутри. Поддевая кожу пальцами, аккуратно отделите ее от мяса, стараясь не порвать.

Шаг 4

Нарежьте застывшее масло кусочками и вложите их под кожу цыпленка, уделяя особое внимание грудке. Свяжите ножки цыпленка кулинарным шпагатом или толстой белой нитью. Крылышки заправьте "под мышки".

Шаг 5

Разогрейте духовку до 150°C с конвекцией или до 170°C в режиме "верх-низ". Установите решетку в противень и влейте в него примерно стакан воды. На решетку уложите цыпленка грудкой вниз и поставьте в нижнюю часть духовки на 40–45 минут.

Шаг 6

Аккуратно переверните цыпленка. Переставьте противень с решеткой в верхнюю часть духовки. Запекайте еще 25 минут, за это время кожа цыпленка должна стать золотисто-коричневой. Перед разделкой дайте цыпленку полежать на блюде, слегка прикрыв его листом фольги (но не закутывая!), 7–10 минут.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кабачки
Изображение к статье: Масло
Изображение к статье: Лучшие овощи для здоровья печени
Изображение к статье: Как выбрать сочную и молодую кукурузу и что делать, если она старая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему опытные повара добавляют луковую шелуху при варке мяса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как приготовить вкусные фаршированные яблоки по бабушкиному рецепту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Цветы в парке.
Наша Латвия
Изображение к статье: Владимир Путин
В мире
Изображение к статье: Почему городские голуби не сидят на деревьях?
В мире животных
Изображение к статье: Работающий родитель
Политика
Изображение к статье: Почему опытные повара добавляют луковую шелуху при варке мяса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как приготовить вкусные фаршированные яблоки по бабушкиному рецепту
Еда и рецепты
Изображение к статье: Цветы в парке.
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео