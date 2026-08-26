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Чайный гриб как безопасная альтернатива энергетическим напиткам 0 20

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чайный гриб как безопасная альтернатива энергетическим напиткам

Напиток на основе чайного гриба может быть безопасной и полезной альтернативой энергетикам, по словам врача-гастроэнтеролога Ольги Абаниной.

 

Чайный гриб представляет собой симбиоз бактерий и дрожжей, который традиционно используется для приготовления тонизирующих напитков, объяснила эксперт.

Этот напиток помогает утолить жажду и поддерживать тонус.

Однако употребление чайного гриба следует ограничить при острых состояниях, воспалительных процессах и обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, предостерегла врач.

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