Напиток на основе чайного гриба может быть безопасной и полезной альтернативой энергетикам, по словам врача-гастроэнтеролога Ольги Абаниной.

Чайный гриб представляет собой симбиоз бактерий и дрожжей, который традиционно используется для приготовления тонизирующих напитков, объяснила эксперт.

Этот напиток помогает утолить жажду и поддерживать тонус.

Однако употребление чайного гриба следует ограничить при острых состояниях, воспалительных процессах и обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, предостерегла врач.