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Что можно есть на ночь, чтобы худеть? Советы эксперта 0 119

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что можно есть на ночь, чтобы худеть? Советы эксперта

На ночь можно есть белковую пищу с овощами.

 

Нутрициолог Алина Росман утверждает, что есть на ночь можно, но важно соблюдать умеренность. Она рекомендует отдавать предпочтение белковым продуктам, таким как различные виды мяса и рыбы.

Также в рацион стоит включать овощи, богатые клетчаткой. Наилучший выбор — кабачки, баклажаны, капуста, помидоры, перцы и спаржа. Эти овощи можно употреблять как в сыром виде, так и после термической обработки. Рекомендуется заправлять их маслом с приправами и минимальным количеством соли. Следуя такому принципу питания на ночь, вы сможете избежать набора лишних килограммов.

При этом врач предупреждает, что следует избегать употребления хлебобулочных изделий и сладостей перед сном. Их лучше есть утром или в первой половине дня.

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