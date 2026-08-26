На ночь можно есть белковую пищу с овощами.

Нутрициолог Алина Росман утверждает, что есть на ночь можно, но важно соблюдать умеренность. Она рекомендует отдавать предпочтение белковым продуктам, таким как различные виды мяса и рыбы.

Также в рацион стоит включать овощи, богатые клетчаткой. Наилучший выбор — кабачки, баклажаны, капуста, помидоры, перцы и спаржа. Эти овощи можно употреблять как в сыром виде, так и после термической обработки. Рекомендуется заправлять их маслом с приправами и минимальным количеством соли. Следуя такому принципу питания на ночь, вы сможете избежать набора лишних килограммов.

При этом врач предупреждает, что следует избегать употребления хлебобулочных изделий и сладостей перед сном. Их лучше есть утром или в первой половине дня.