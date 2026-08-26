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Как правильно чистить ананас 0 73

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно чистить ананас

Если вы хотите насладиться сладким тропическим фруктом, процесс его чистки может вызвать некоторые трудности.

 

Чтобы избежать проблем, следуйте приведенной ниже инструкции, и вы получите сочную мякоть, отделив лишь тонкий слой кожуры.

Сначала разместите ананас на разделочной доске вертикально и срежьте с его боков желто-зеленую часть.

Не стоит срезать ореолы с сухими «коробочками» от цветов.

После очистки боковых частей обрежьте низ и верхушку плода.

Затем аккуратно помните ананас и разрежьте его пополам (поперек) для упрощения дальнейшей работы.

На этом этапе вырежьте места от сухих цветов, используя маленький нож, прокручивая его носик вокруг жесткой «коробочки».

Теперь разделите очищенную половину ананаса вертикально на 4 равные части, каждую из которых также нарежьте на треугольники. После этого фруктовая тарелка готова к подаче на стол.

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Редакция BB.LV
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