Яблочный сидр — популярный напиток, который можно легко приготовить самостоятельно, используя опавшие яблоки и несколько простых ингредиентов.

Для приготовления яблочного сидра вам понадобятся опавшие яблоки, стеклянные банки и гидрозатвор, который предотвратит прокисание продукта.

Вот как можно сделать легкое и натуральное яблочное вино.

Ингредиенты:

яблоки — 1 кг;

сахар — 250 гр;

вода — 1 л;

изюм (или виноград).

Приготовление:

Яблоки и виноград не моют, а просто протирают от грязи и мусора.

Яблоки нарезают мелкими ломтиками вместе с кожицей и помещают в чистую сухую емкость для брожения.

На каждый килограмм яблок добавляют 250 граммов сахара.

Для усиления брожения можно размять свежий виноград и добавить его к яблокам в количестве 100 граммов на 1 кг яблок.

Затем на каждый килограмм яблок наливают один литр остывшей кипяченой воды.

Закрывают емкость и убирают в темное место на неделю, ежедневно перемешивая содержимое.

После этого массу процеживают, проверяют на сладость и при необходимости добавляют сахар по вкусу. Затем разливают в стерильные бутылки и закрывают крышками с гидрозатвором, чтобы предотвратить скисание.

Через 2 недели сидр снова процеживают через шланг в чистую емкость и повторяют эту процедуру каждые 2 недели, пока не получится прозрачная жидкость.

Готовый сидр разливают по бутылкам и хранят в прохладном месте. Если заняться этим процессом сейчас, к праздникам сидр будет готов.