Яблочный сидр — популярный напиток, который можно легко приготовить самостоятельно, используя опавшие яблоки и несколько простых ингредиентов.
Для приготовления яблочного сидра вам понадобятся опавшие яблоки, стеклянные банки и гидрозатвор, который предотвратит прокисание продукта.
Вот как можно сделать легкое и натуральное яблочное вино.
Ингредиенты:
яблоки — 1 кг;
сахар — 250 гр;
вода — 1 л;
изюм (или виноград).
Приготовление:
Яблоки и виноград не моют, а просто протирают от грязи и мусора.
Яблоки нарезают мелкими ломтиками вместе с кожицей и помещают в чистую сухую емкость для брожения.
На каждый килограмм яблок добавляют 250 граммов сахара.
Для усиления брожения можно размять свежий виноград и добавить его к яблокам в количестве 100 граммов на 1 кг яблок.
Затем на каждый килограмм яблок наливают один литр остывшей кипяченой воды.
Закрывают емкость и убирают в темное место на неделю, ежедневно перемешивая содержимое.
После этого массу процеживают, проверяют на сладость и при необходимости добавляют сахар по вкусу. Затем разливают в стерильные бутылки и закрывают крышками с гидрозатвором, чтобы предотвратить скисание.
Через 2 недели сидр снова процеживают через шланг в чистую емкость и повторяют эту процедуру каждые 2 недели, пока не получится прозрачная жидкость.
Готовый сидр разливают по бутылкам и хранят в прохладном месте. Если заняться этим процессом сейчас, к праздникам сидр будет готов.
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