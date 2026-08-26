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Опасные напитки для пожилых людей 0 146

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опасные напитки для пожилых людей

Алкоголь и сладкие напитки могут быть вредны для пожилых людей.

 

Врач-диетолог Михаил Гинзбург утверждает, что спиртные напитки представляют собой наибольшую опасность для пожилых людей. По словам специалиста, алкоголь ускоряет работу сердца и значительно увеличивает его потребность в кислороде.

Гинзбург отмечает, что у пациентов с атеросклерозом, который часто диагностируется у пожилых людей, возрастает риск сосудистых катастроф, таких как инфаркт.

Врач рекомендует регулярно употреблять зеленый чай, который помогает замедлить процессы старения. Также полезно пить ягодные морсы, богатые витаминами, но без добавления сахара, так как напитки с высоким содержанием сахара считаются вторыми по опасности для пожилых людей.

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