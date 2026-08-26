Гурманы стремятся к тому, чтобы блюдо получилось не только вкусным, но и с румяной корочкой. При этом важно, чтобы внутренняя часть филе оставалась мягкой и сочной.

Однако куриное мясо имеет особенность: под воздействием высоких температур оно может стать сухим и «резиновым».

Тем не менее, профессиональные кулинары редко сталкиваются с такими проблемами, так как знают несколько полезных трюков.

Если воспользоваться перечисленными ниже лайфхаками, то блюдо останется сочным и приобретёт аппетитную корочку.

1. Предварительно замочите мясо

Не ограничивайтесь простым обливанием сырого мяса водой. Лучше всего подержать продукт в жидкости хотя бы 15 минут.

При этом куриное филе должно находиться не в простой, а в подсоленной воде.

2. Не запекайте долго

Время приготовления куриного филе не должно превышать 40 минут. Лучше установить более высокую температуру в духовке, чем растягивать процесс запекания.

Чем быстрее куриное мясо достигнет готовности, тем выше вероятность, что блюдо сохранит свою нежность и сочность, а также получит аппетитную корочку.

3. Не спешите нарезать готовое блюдо

Несмотря на привлекательный внешний вид только что приготовленного куриного филе, не торопитесь его нарезать. В первые минуты после приготовления блюдо должно остывать в цельном виде.

Более того, с мяса не следует снимать фольгу. Нарезать и измельчать блюдо можно лишь через 10 минут после завершения приготовления.