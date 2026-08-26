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Удивите своих гостей арбузной пиццей 0 19

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Удивите своих гостей арбузной пиццей

Создайте витаминное угощение за считанные минуты. Такую пиццу можно подавать на завтрак или в качестве десерта в обед или на ужин.

 

Для приготовления арбузной пиццы используйте только спелые арбузы. Размер плодов может быть любым. Сначала тщательно вымойте арбуз, обсушите его корку и нарежьте на кружочки толщиной около 2 сантиметров. Аккуратно удалите семечки.

На арбузный «корж» можно укладывать различные начинки. Вот несколько вариантов:

Арбузная пицца со взбитыми сливками. Арбуз отлично сочетается с взбитыми сливками, сухофруктами, свежими фруктами и шоколадным соусом. Для более диетического варианта можно заменить шоколадный соус на натуральный йогурт.

Арбузная мини-пицца с мёдом. Для этого рецепта понадобится маленький арбуз. Вылейте ложку йогурта в центр арбузной основы и круговыми движениями распределите по всей поверхности. Сверху добавьте нарезанные сезонные фрукты и посыпьте гранолой. Полейте сиропом из агавы или медом. Разрежьте арбузные «коржи» на треугольники, чтобы они напоминали кусочки пиццы.

Диетическая арбузная пицца. Для украшения «пиццы» используйте кусочки дыни, арбузные шарики, чернику, малину, ежевику и другие сезонные деликатесы.

Арбузная пицца с сыром фета и мятой. Свежая мята и измельченные кусочки феты создают идеальное сочетание с арбузом. Также подойдут козий сыр или брынза. Для пикантности добавьте горсть черники.

Радужная арбузная пицца. Смешайте 1 стакан греческого йогурта, полчашки сыра маскарпоне и 1 чайную ложку меда. Взбейте до однородной массы. Распределите часть смеси на арбузном «корже». Сверху выложите начинку: нектарины, томаты черри, киви, виноград, кусочки арбуза, малину, чернику и ежевику. Каждый сегмент «пиццы» оформите в отдельном цвете (желтый, зеленый, розовый, сине-черный). Украсьте листиками мяты.

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