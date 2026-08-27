Многие хозяйки используют старый способ снятия кожицы с помидоров, но есть более удобный метод.

Обычно для этого делают крестообразный разрез на помидорах и ошпаривают их кипящей водой.

Хотя этот способ работает, он не всегда удобен, так как существует риск обжечься кипятком.

Зачем подвергать себя опасности, если есть более безопасный и простой метод?

Для его реализации понадобится только микроволновая печь.

Вымытые помидоры поместите в подходящую для микроволновки емкость и поставьте в микроволновую печь.

Включите прибор на максимальную мощность на 30 секунд.

Осторожно извлеките плоды и дайте им остыть, после чего кожицу можно будет снять одним движением руки.