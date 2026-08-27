Этот рецепт идеально подходит для тех, кто часто готовит кебаб, чебуреки и другие блюда с лавашем.

Приготовить лаваш в домашних условиях очень просто, и он получается намного вкуснее магазинного.

Ингредиенты:

мука – 0,35 кг;

кипяток – 0,2 л;

соль – чайная ложка (без горки);

растительное масло – 2 столовые ложки.

Пошаговая инструкция по приготовлению

1. Начните с просеивания муки, добавьте соль, растительное масло и затем кипяток. Обратите внимание: добавляйте именно кипяток, который только что сняли с огня.

2. Перемешайте ингредиенты ложкой, а затем замесите тесто руками. Уберите тесто в пакет и оставьте на столе на полчаса.

3. Через 30 минут достаньте тесто и вымесите его еще раз. Муку добавлять не нужно.

4. Разделите готовое тесто на 5 частей, если используете лавашницу диаметром 36 см. Если готовите на стандартной сковороде, разделите на 10-12 частей.

5. Из каждой части сформируйте лепешку и раскатайте её как можно тоньше.

Выкладывайте лепешки на сковороду и обжаривайте с обеих сторон. После приготовления слегка опрыскайте их водой и накройте полотенцем. Если не выполнить эти два шага, лаваш получится сухим и жестким.